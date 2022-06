Ana Rosenfeld rompió el silencio tras la suspensión de su matrícula

La ex panelista de LAM (América) hizo, además, una importante aclaración. "El martes la Corte se expidió al respecto y dijo que a partir de ahora Ana Rosenfeld durante un año en Capital Federal no puede ejercer su matrícula. Es decir que el resto del país fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires que es donde mas trabajo, sigo trabajando, tengo en mi estudio no solo a mi hija que es una leona, tiene escuela, sino que el estudio sigue", puntualizó.