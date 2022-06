Paro del campo: "No le echen toda la culpa al Gobierno nacional", cuestionó Jaldo

“Hay que ver cuáles son los motivos del paro”, indicó el tranqueño. Y agregó que “a la Argentina la tenemos que cuidar entre todos". "Puede haber un gobierno que no esté cumpliendo las expectativas. Puede haber un gobierno con el que algunos coincidimos, y otros que no. Pero no podemos ir en contra de la marcha de la República Argentina. No podemos ir en contra del desarrollo de nuestras actividades productivas. El paro causa daño. El paro no ayuda a solucionar los posibles problemas que hay o que puede haber", sostuvo el gobernador.