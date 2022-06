El dólar sigue en zona de turbulencias

En tanto, el presidente de la Nación manifestó ayer que se frenó “la tercera corrida cambiaria” desde que está al frente del país. “¿Cómo piensan que nosotros paramos la tercera corrida que nos quisieron hacer si no es con dureza? Para ser duros no hay que andar pegando puñetazos ni a los gritos, sino actuar con sentido y racionalidad”, indicó respecto del fuerte incremento en el precio del dólar “blue” registrado durante los últimas días. El jefe de Estado concedió una entrevista a C5N en el que también expresó que su gobierno tratando de acumular reservas. “Tenemos una demanda de dólares muy grandes porque la economía no para de crecer”, explicó. En ese aspecto, manifestó que “el trabajo que tenemos que hacer desde el Estado para ayudar a domar la inflación pasa por dos grandes temas: contener el déficit fiscal y llevarlo hacia la baja, porque el déficit es malo, no es algo de derecha e izquierda, y acumular reservas”.