Alberto fue a jujuy, visitó y pidió por Sala

Cuando llegó a Jujuy, el Presidente contó: “apenas llegué de Alemania, me enteré de que estaba internada con un coágulo y comprometida su salud. Llamé a su esposo y le dije que la iba a ir a ver. Pero esto no es de ahora, es de siempre; porque yo siempre he planteado lo indebido de la detención de Milagro, la irregularidad que los procesos que han tenido”. “La situación ya es muy grave porque lleva siete años de presa y su salud se ha deteriorado mucho y la de su marido también, y esta situación no me deja tranquilo”, apuntó.