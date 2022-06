El desgarrador testimonio del primer ganador de Gran Hermano

A pesar de los beneficios del éxito, Corazza no logró reinsertarse fácilmente en el ritmo de la cotidianidad. "A mí me pasó que quise volver a mi vida normal y fue muy duro porque quería entrar a trabajar a colegios y no podía. El primer año odiaba que me reconocieran en la calle, tuve hasta gente acampando en la puerta de mi casa, le pedían autógrafos a mi familia".