Amalia Granata criticó a L-Gante y el músico le respondió

“A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!”, sentenció Granata. Y analizó: “Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”. Ante este descargo, su colega Mariana Brey intentó defender al músico opinando que el arte es “subjetivo”, pero Granata le pidió a su compañera que no la tratara de “ignorante”.