Wimbledon: los argentinos Schwartzman y Báez pasaron de ronda

“Estoy contento por haber superado el debut. Por momentos tuve un poco de nervios. Al principio estaba nublado, cayeron unas gotas, no me dejaban arrancar. Pero por suerte no llovió y se pudo jugar de corrido. Esta es una superficie totalmente distinta que te obliga todo el tiempo a manejar las velocidades y hay que ser valiente", dijo Baez a ESPN.