Lucas Pusineri: "lo más gratificante para un entrenador es que su equipo sea competitivo"

En relación al debut de Jonathan Sandoval, el DT elogió la presentación del futbolista uruguayo en el partido de anoche. Además, sobre las opciones del tucumano Ramiro Ruiz Rodríguez que no pudo concretar en la red, Pusineri destacó que las oportunidades de gol fueron generadas por "Oreja". "Siento mucha gratitud por él, por el esfuerzo que hace, porque le rinde mucho a sus compañeros y esperemos que pueda cambiar esas cositas que no se vienen dando. Pero a mí me motiva y me enorgullece, como entrenador, el esfuerzo que hace", afirmó. Mirá la conferencia tras el empate ante Godoy Cruz de Mendoza.