Caso Pinna: “Se entregó para que le garanticen su seguridad”

Hasta el momento no se sabe cómo hizo para llegar a la provincia, pero los investigadores estiman que podrían haber arribado entre la noche del domingo y la madrugada de ayer, aprovechando que todavía no se había enviado la notificación para que lo detuvieran en caso de ser detectado en algún control. “Ya se le están dando todas las garantías necesarias para que no le ocurra nada. Por ese motivo no se informará donde permanecerá alojado”, explicó el jefe de la ex Brigada Jorge Dib.