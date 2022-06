Se retrasa el regreso de Mirtha Legrand a la televisión: los detalles

Luego de más de dos años alejada de la pantalla chica, la diva de los almuerzos expresó su deseo de volver. “Yo amo mi actividad y extraño la televisión aunque por lo que veo hoy está muy cambiada, agresiva, como con una desesperación de hacer cualquier cosa por el rating. ¡Es tremendo! Además, a la mitad de la gente que está la desconozco; no sé quiénes son… Es una pelea desigual. ¡Ojo! a mí me gusta competir y me puedo ver en la tv competitiva pero con buenas armas”, afirmó en un reportaje con la revista Caras.