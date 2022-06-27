El miércoles comienza el pago del 20% del sueldo para estatales

Los empleados estatales comenzarán a percibir el 20% proporcional de los haberes de junio a partir del 29 de junio, según informó hoy Tesorería de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía.
El cronograma
Miércoles 29/06
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
Jueves 30/06
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- ADMINISTRACION CENTRAL
- DEFENSORIA DEL PUEBLO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
Viernes 01/07
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal) - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- PODER LEGISLATIVO
- DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
- DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Sábado 02/07
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- COMUNAS RURALES