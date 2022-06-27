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El miércoles comienza el pago del 20% del sueldo para estatales

El cronograma completo.
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Hace 1 Hs

Los empleados estatales comenzarán a percibir el 20% proporcional de los haberes de junio a partir del 29 de junio, según informó hoy Tesorería de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía.

El cronograma

Miércoles 29/06                                                                      

- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

Jueves 30/06 

- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- ADMINISTRACION CENTRAL                                            
- DEFENSORIA DEL PUEBLO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACION                                       

Viernes 01/07                                                                             

- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)                 - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO  PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- PODER LEGISLATIVO  
- DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)  
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)  
- ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE  INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
- DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA         

Sábado 02/07                                

- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- COMUNAS RURALES

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