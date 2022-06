Cartas de lectores III: señalizaciones de ómnibus

En la edición del viernes 24 de este mes de su prestigioso diario, se consigna el inicio de las tareas de restauración del Mercado del Norte. Buena noticia para la economía y los ciudadanos de Tucumán, ya que sabemos que todas las ciudades del mundo tienen sus mercados, y en muchos casos hasta son atracciones turísticas. En un párrafo de su alocución, el intendente Alfaro menciona la necesidad de “no perder de vista la importancia de nuestra ciudad, y que esto es lo que la gente va exigiendo, la modernidad, y que no podemos volver a las carretas y a los bueyes…”. En tal sentido, deseo recordarle al Sr. Intendente que, entre los muchísimos aspectos importantes para los habitantes de una ciudad, para los turistas, y para la modernidad que él menciona, también se encuentra la necesidad de que las paradas de ómnibus estén todas correctamente señalizadas, y, como en muchísimas ciudades del país, y del mundo, con el detalle de los puntos principales de sus recorridos. Tal vez desconocen que a diario las personas tienen que recorrer varias cuadras, preguntando a todo el mundo, o a los negocios, en dónde tiene parada tal o cual colectivo, lo que se agrava durante los feriados, cuando no hay circulación de personas, los negocios cerrados, y uno no encuentra a quién preguntar. Creo que no debe resultar muy costosa la correcta señalización de las paradas.