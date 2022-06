Nicolás Santore no piensa en coronarse solo

El pasado sábado, contra Chacarita, Sansotre piso varias veces la zona de fuego y estuvo cerca de aportar un grito. El ex Almagro, Tigre y Villa Dálmine asegura que llevar tanto tiempo de trabajo con el cuerpo técnico y con muchos de sus compañeros ayuda a que la idea vaya perfeccionándose. “Desde el año pasado intentamos lo mismo y ahora está saliendo mejor. A mí me gusta mucho pasar al ataque; me siento muy cómodo”, aseguró, quien jugó 16 de las 19 fechas (sólo faltó contra Nueva Chicago, Deportivo Maipú y Quilmes debido a una lesión), fue reemplazado en los partidos contra Almagro, Instituto y Tristán Suárez y le marcó un gol a Almagro en la victoria “santa” 2-0 por la fecha 6 del torneo.