La fiesta de Boca se aguó por una impensada caída

Estaba todo listo para la fiesta. La Bombonera llena, la ovación a Juan Román Riquelme y el cumpleaños feliz en el minuto 10 y la expectativa por ver a un Boca líder de la Liga Profesional justo antes de comenzar a disputar los octavos de final de una Copa Libertadores. Pero no, el Boca “muletto” no estuvo con todas las luces y debió conformarse con sumar sólo un punto. Sí; contra Unión parecía ser 1 a 1 gracias a los goles de penal de Daniel Juárez para los santafesinos y de Eduardo Salvio para el “Xeneize”. Pero lo que pintaba para fiesta no fue tal. En Boca se quedaron masticando bronca por un nivel del equipo que no fue el esperado y con preocupación por Nicolás Figal, quien debió dejar el campo por una lesión en su rodilla (temen que sea de gravedad). Para colmo en el sexto minuto adicionado, Franco Troyansky pateó dos veces un penal, le dio la victoria al “Tatengue” y aguó la fiesta en La Boca.