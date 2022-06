Paro de transportistas: un día con tensas reuniones para acercar una solución

“Ya estamos recibiendo caña en forma normal. Estamos volviendo a la normalidad con la actividad. Yo no me reuní con Reinoso, no me reúno con mafiosos, nos apretó a nosotros, nos tiró piedras y miguelitos a nuestros camiones, andaban autos con gente armada y amedrentando. En el único lugar en el que no pudieron pasar fue en Aguilares, gracias al accionar de los cañeros y de los sindicatos y de la gente. Tenemos una tarifa de $ 185 y un gasoil de $160 que está pactado y lo estamos respetando. Nosotros lo estamos subsidiando al gasoil porque lo compramos a $ 210, entonces subsidiamos $ 50 el gasoil. Nada se logra con aprietes. Hablé con sectores citrícolas, y me dijeron que están trabajando con normalidad. No veo que ahora haya cortes. La protesta tiene sus razones, no discuto eso, pero no es justo que un tucumano perjudique a otro tucumano. Hay tres días de jornales que no se van a pagar porque no se trabajaron culpa de estos sindicalistas. Pueden protestar sin impedir la libre circulación. La gente está hasta de los cortes. Las pérdidas son de varios millones de dólares. El gobierno provincial se portó bien. Pero el verdadero problema es el precio del combustible. El gobierno no puede subsidiar el combustible”.