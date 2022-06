Alfaro: “va a ser un mercado moderno, no un shopping”

Luego del acto protocolar, Alfaro habló en rueda de prensa y aclaró que no será un shopping, pero que distará mucho de lo que fue hasta el momento de la clausura. “Tenemos que levantar la vara, no puedo vender panchuques en este nuevo mercado; un mercado como el de antes no podemos seguir (sic). Un mercado en donde vendían canarios, comías una pizza y te pasaba un pericote”, manifestó.