"Hace mucho que no va a un barrio": "Chino" Navarro apuntó contra Cristina Kirchner

"Hace mucho que Cristina no va a un barrio", afirmó el Secretario de Relaciones Parlamentarias, en diálogo con FutuRock. Y agregó: Sino, no se entiende lo que dijo el día lunes. Pero esto es un problema de la clase política en general, de la cual soy parte. No reconocen que hay una forma de trabajo comunitaria, que el Estado retrocedió en el 2001 y nunca volvió a ciertos lugares".