“Manzur prometió solucionar la falta de gasoil en 48 horas; a tres semanas sólo tenemos camiones parados en la ruta”

Por último, el parlamentario señaló que los argentinos, y los norteños en particular, no quieren más anuncios rimbombantes ni excusas, quieren soluciones. "Al transportista que le quieren cobrar un ojo de la cara por el gasoil y que tiene que esperar 10 horas para cargar no le sirve que le vengan a hablar de la invasión rusa, la pandemia, el invierno o el imperialismo. Con la retórica no hacemos funcionar esa parte del sistema que se encuentra paralizada. Cada día de paro complica más a una región que mira de frente a un abismo. Háganse cargo, gobiernen".