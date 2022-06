Sánchez encabezó un “rally radical” y aseguró que les llegó el tiempo de gobernar Tucumán

“Nuestro tiempo ha llegado. El oficialismo no tiene otra respuesta que esperar ayudas desde Buenos Aires. Quieren sostener una realidad que no existe y corren detrás de problemas que ellos mismos han generado. Hay inseguridad, hay inflación, la plata no alcanza, falta el gasoil. Llevan cuatro décadas gobernando y cada vez estamos peor. Tucumán tiene que cambiar”, arengó.