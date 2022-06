El especial saludo de Pampita a Benjamín Vicuña por el Día del Padre

Este domingo, Benjamín comenzó el día con un video que compartió en sus stories de Instagram en el que se lo ve pasar una jornada junto a sus hijos, y que él mismo narra con voz en off.

“Mis hijos me dieron el alma y me orientan a cada segundo. Con ellos la vida florece. El amor es, sin dudas, la luz que ilumina la historia, el motor esencial de nuestra existencia”, señala el actor en la primera parte del video.

“Son el pilar y en ellos confío ciegamente. Donde elijo creer, crecer y afianzarme para luego soltar sin temor alguno. Gracias por recordarme lo importante en medio de lo incierto. ¡Feliz día a todos los padres! ¡Feliz día del padre!", cierra el video de Benjamín Vicuña.