JxC cuestiona el alto compromiso del PEN por la deuda en pesos

Ricardo Buryaile, diputado nacional de Juntos por el Cambio y ex ministro de Agroindustria cuestionó al Gobierno por la deuda en pesos. Sus declaraciones ocurren tras la caída de los bonos CER que derivaron en una fuerte suba de los dólares financieros. El funcionario aseguró que “la deuda en pesos que va a dejar Alberto habrá que reperfilarla. Está generando compromisos más altos que los que tomó Macri”. Esta declaración en Futurock aparece luego de que JxC salió a defenderse de las acusaciones del Gobierno por las declaraciones del ex ministro. Para la cartera de Hacienda, rumores de reperfilamiento ponen en riesgo la capacidad de financiarse del Ministerio de Economía a través del mercado. La frase no es casual: obligó al Gobierno a apurar medidas para controlar la situación. Una de ellas, la suba de las tasas para mejorar los rendimientos en pesos.