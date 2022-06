Cartas de lectores II: decadencia

La sociedad argentina se está hundiendo en una decadencia que nos está llevando a la esclavitud, y los programas de bienestar social crean más pobreza en vez de disminuirla. La solución genuina de la pobreza, sólo llega por el aumento de productividad, que sólo se logra apoyando a los que producen. Para distribuir riqueza hay que generar riqueza, apostando a los sectores que la generan. El panorama hoy no puede ser más sombrío. No hay clase en La Matanza porque las escuelas no tienen gas para calefacción y hace mucho frío. Se festejó los 100 años de YPF sin gasoil para los transportistas y máquinas cosechadoras, mientras hay salida de gasoil a Bolivia. El escándalo del gasoducto es el mejor ejemplo de la parálisis de la gestión y de la autodestrucción con corrupción de por medio. En Vaca Muerta hay gas que no se puede transportar, y el Gobierno sigue usando dólares que no tiene para traer decenas de barcos con gas importado, porque no hay un caño para usar el propio. Hubo actos para celebrar la obra inexistente, lo único que tenía el gasoducto era el nombre: Néstor Kirchner. Luego viene el misterio del avión venezolano-iraní. La Justicia argentina investiga posibles vínculos con el terrorismo internacional del avión sancionado por EEUU porque fue de la Guardia Revolucionaria iraní, que está retenido en Ezeiza y a cuyos tripulantes, cinco iraníes y 14 venezolanos, se les impidió la salida del país. El avión antes de aterrizar en Ezeiza intentó hacerlo en Montevideo, pero el gobierno uruguayo le negó el ingreso a su espacio aéreo. Uruguay tenía información de “agencias extranjeras” que abrieron dudas sobre la razón que tenía el avión para aterrizar. En la Cumbre de las Américas, el presidente rechazó la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la reunión, tiranías que no respetan la libertad ni los derechos humanos, cuestionó el supuesto bloqueo a Cuba y Venezuela, y planteó la separación de Luis Almagro de la OEA. Y cuando cuestionó a Trump por haber concedido el FMI un préstamo a Macri, no dijo que en estos dos años y medio aumentó la deuda argentina. Sin duda, creo estamos muy mal ubicados en el mundo actual. Mientras, en el frente interno aumenta la inflación, y seguimos con un populismo que crea todos los días más pobres. Debemos transformar al cliente en ciudadano, ya no puede esperar, porque si no va a “des-esperar” y las consecuencias pueden ser muy graves y difíciles de revertir. Poner urgente en marcha un proyecto educativo, con instrucción Cívica y práctica, para que surjan ciudadanos trabajadores. Sarmiento consideraba que la educación servía para desarrollar en los jóvenes hábitos de orden y disciplina. Es nuestra responsabilidad, de que dirigentes serios, idóneos y honestos, asuman la decisión con fuerza y convicción, de un cambio profundo, con reformas laborales, impositivas, jubilatorias, con la grandeza de nuestros próceres, el ejemplo conmovedor de Esteban Bullrich, y construyendo puentes en serio, que nos lleven a un futuro de prosperidad y mayores oportunidades para todos.