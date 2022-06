Historias de vida y muerte

Las historias se acumulan y se complementan, de alguna manera: un paciente inglés le hace un encargo a una enfermera del hospital, le pide que llame a una persona y le cuente que él está internado, enfermo. Se trata del último mensaje a una persona lejana y secreta. Una vieja actriz no es recordada por nadie, salvo por dos admiradores: uno de ellos tiene la voluntad de entregar un ramo de flores; una mujer toca música para una enferma terminal. La enferma le pide dos piezas precisas para el momento de su muerte; antes de que eso suceda se desdice: la intérprete no sabe qué hacer con el anterior encargo. Una mujer lee libros a los enfermos: uno de ellos le pide que lea una novela completa de Simenon; hacia el final de la lectura, la enferma muere y la lectora sigue leyendo en voz alta hasta terminar el libro. La última palabra de la novela no es “morir” sino “vivir”. Un hombre, huraño, indiferente, un día le pide a su cuidadora que le muestre las tetas, es su último deseo. Ella se niega pero luego acepta, íntimamente. Un día antes de hacerlo, un día antes de mostrarle las tetas, el viejo amargado muere.