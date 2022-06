Sergio Ramírez: “El autoritarismo fue el gran pecado original de la izquierda en América Latina”

- La revolución no tiene horarios y durante diez años no pude. En 1985, durante mi gestión empecé a escribir durante la madrugada. Pensé que dejaría de ser escritor si no lo hacía. Nunca me sentí un político. En el FNSL había otros, como el poeta Ernesto Cardenal, el ministro de Cultura; o sea que no era algo extraño porque la nuestra era una revolución de escritores. Pero tenía un dilema: no podía ejercer mi oficio sin sentirme un agente de propaganda del poder del que era parte. Por eso, tomé un tema no político, la historia de un asesino en serie de los años 30 (Castigo divino). Una novela que se ambientara en los términos de la revolución seguramente hubiera sido por entonces un bodrio, una especie de realismo sandinista.