El crimen del padre Juárez: Herrera seguirá detenido

Jorge Herrera, el joven acusado por el crimen del párroco Oscar Juárez, seguirá detenido. No sólo se le rechazó el pedido de cese de prisión, sino que además se le prorrogó la prisión preventiva por seis meses (hasta el 6 de diciembre). Según la investigación realizada por la ex fiscala Adriana Giannoni, el joven mató al sacerdote el 15 de julio de 2020 porque el religioso le había adelantado que lo denunciaría por el robo de U$S 60.000 que pertenecían a la iglesia. Le imputó el delito de homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y criminis causae, que puede concluir en una pena de prisión perpetua. Manuel Pedernera, defensor de Herrera, había solicitado que sea liberado porque se había vencido la prisión preventiva. Los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Romagnoli y Luis Moroles Lezica rechazaron el planteo y decidieron que siga en la cárcel hasta que sea enjuiciado. “Solucionada esta situación, pedimos que se realice el debate oral cuanto antes porque no es un caso menor. La sociedad está esperando el juicio”, indicó Juan Andrés Robles, uno de los querellantes.