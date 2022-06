Reclamo por gasoil entre gauchos

En este año, la tradicional ‘guardia bajo las estrellas’ y el desfile cívico militar que se realizan a los pies del monumento que homenajea al héroe gaucho no contaron con la presencia de autoridades nacionales. Una de las pocas visitas que llegó a Salta para esta fecha fue Patricia Bullrich, presidente del PRO a nivel nacional. Consultada por esta situación de desabastecimiento, Bullrich exclamó que la faltante de gasoil no hace más que “complicar la situación de los productores argentinos” por las demoras que genera en los viajes y el encarecimiento que provoca en los costos. “La solución es que haya una política energética de verdad”, sostuvo la ex ministra de Seguridad. Y destacó que ante este panorama “el Gobierno tiene que dejar de pelearse y gobernar”.