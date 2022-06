Ocho proyectos de megaminería para que la Argentina multiplique su producción de cobre

En San Juan se cuentan los proyectos Josemaría -único que inició la etapa de construcción, con un capex anunciado de U$S 4.100 millones-, El Pachón -atraviesa la etapa de factibilidad con una inversión inicial de U$S 4.500 millones-, El Altar -en exploración avanzada; requerirá unos U$S 3.000 millones-, Los Azules -en estudio económico preliminar (PEA), por U$S 2.363 millones- y Filo del Sol -en etapa de prefactibilidad, con un costo de construcción de U$S 1.266 millones-.