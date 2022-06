Cartas de lectores II: cita oficial falsa

Cuando se cita un escrito ajeno (periodístico, en este caso, de Gustavo Rodríguez de LA GACETA) y hasta se incluye su foto y los datos identificatorios de la edición del martes 12, y no se respeta el original transcripto se incurre en falsedad. El periodista no puso en negrita ningún párrafo de su nota. La reproducción a página completa de la publicación del periodista incluye cinco párrafos destacados en negrita en la publicación del Gobierno de la Provincia. Desnaturaliza el sentido de la publicación periodística con una burda manipulación del texto. Tal vez en el Código Penal esté comprendido este eventual delito de falsedad documental. Por lo menos es una falta de respeto al periodista al enfatizar párrafos que él no destacó.