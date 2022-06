Atlético y Tucumán en los tiempos de América

En vistas a mi próximo desplazamiento visité la Casa de la Provincia de Tucumán, ubicada en el centro de Buenos Aires. Mi objetivo era doble. Quería informarme sobre las opciones de alojamiento en la capital provincial y, lo más importante, recabar información sobre la riquísima historia de la provincia. Suponía que en aquella dependencia habría una biblioteca bien abastecida. No la había: el material bibliográfico que encontré disponible se reducía a una añeja y deprimente folletería. En cambio, la visita a la oficina dedicada a promover el turismo fue muy fructífera. Entré y pregunté por las opciones de alojamiento en San Miguel. Mi interlocutor me preguntó si realmente iba a ir a San Miguel, y si no prefería recibir información de alguno de los paraísos que la provincia suele ofrecer al visitante, como Tafí del Valle. Le respondí que no: que quería información de San Miguel. Entonces, muy extrañado, me preguntó por qué iba a ir a la capital provincial y qué pensaba hacer ahí. Le expliqué que viajaría especialmente para ver el partido de Atlético Tucumán contra El Nacional, un equipo ecuatoriano, por la Copa Libertadores. Entonces el promotor tucumano saltó de su silla y empezó a golpear las paredes y a proferir exclamaciones de aliento al equipo que pronto tendría su debut internacional. Cuando la situación se serenó me preguntó por qué, siendo porteño, estaba interesado en la inminente gesta de un remoto equipo del interior. Le respondí que la participación de Atlético Tucumán en la Copa Libertadores significaba, a mi modesto entender, el reencuentro de “el” Tucumán con su verdadero ámbito. De hecho, eso mismo anunciaba el propio club a través de las redes sociales, bajo la consigna #TucumánDeAmérica. Entonces el exaltado tucumano explicitó lo que era evidente (“estamos convulsionados”, dijo) y me prometió que, en virtud de sus contactos, me iba a conseguir una entrada para el partido más importante en la historia de la provincia. Obviamente, él también iba a viajar mil kilómetros hasta San Miguel y también iba a ir a la cancha.