A lo Kevin Bacon: "El Kun", otro nombre de sanguchería que ofendió a una celebridad

Otro caso reconocido se dio en la provincia de Córdoba, el de la carnicería que en su nombre hacía alusión al diseñador Ricky Sarkany: "Sankarny". Ocurrió en el 2016 y el dueño del local contó que había recibido dos intimaciones de una firma de abogados que patrocina al ícono de la moda para que se presente en Buenos Aires a discutir su situación. En ese entonces el dueño, Gabriel Mainero, había manifestado irónicamente: “Les dijimos que no queríamos interferir en una gran empresa como la de ellos. Nosotros nos dedicábamos a la parte de adentro de la vaca y que ellos se dedicaran a la parte de afuera”, dijo. Por su parte, Sarkany dijo: "Yo no lo hice un juicio a este señor. Pasó simplemente que la agencia que hizo el registro de mi marca y se ocupa de vigilar que no sea lesionada y se respete la ley lo detectó y le envió una citación para una mediación. En esa reunión se le explica que lo que hace es indebido, causa daño y debe ser rectificado. Está muy lejos de un juicio".