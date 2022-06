Inesperada confesión de Amber Heard luego del juicio contra Johnny Depp

La actriz admitió que es posible que no se haya mostrado particularmente “agradable” en el estrado o a los ojos del público, al tiempo que sugirió que esto influyó en el veredicto final del jurado. “No soy una buena víctima, lo entiendo, no soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta”, dijo. “Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera como un ser humano”.