Inaugura la muestra poética y artística “Lo indecible: rituales sobre la palabra”

Toda la muestra constituye un trabajo metalingüístico muy particular: habla sobre la palabra y la usa como instrumento pero con ella se expone, al mismo tiempo, lo indecible. Es, en suma, un ejercicio de realidad: no todo se puede nombrar y no hay más remedio que transitar ese duelo. Sin embargo, la disposición de la palabra (en los distintos soportes en los que aparece aquí, casi como excusa), apunta, de manera violenta, hacia un efecto de epifanía. Diosque tiene en cuenta la dimensión de la recepción y el estado de conmoción frente a la obra, no en busca de aprobación sino en términos de incomodidad y, paradójicamente, silencio: quien es consciente de la indecibilidad de las cosas no podrá, nunca más, nombrar como antes… nada".