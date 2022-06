Una niña vendía dibujos en la calle para ir al show de Lali Espósito: qué hizo la artista

La mujer se sorprendió por la repercusión que tuvo la historia: "siempre apoyo a las nenas, son una caja de sorpresas. Ayudan a limpiar la mesa, barrer el piso, me dicen 'mamá yo te voy a ayudar' y yo les doy $10 o $100 para que ahorren. De chiquitas que tienen esa cultura de trabajar para obtener algo, pero lo que pasó ayer con Zaira me dejó en shock y no lo puedo creer".