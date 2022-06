Darío Barassi se enfrentó con una seguidora que se “decepcionó” al saludarlo en la calle

Este comentario no pasó inadvertido entre los usuarios, generando todo tipo de posturas y un debate sobre la actitud del conductor. “Que feo cuando son así, pero bue, pensar que viven de los que los vemos. (...) Ser simpático y amable no cuesta nada”; “Estaba cenando con su familia o en una reunión, no es payaso de nadie. La educación se la pasan por el c... ustedes”; “Dario Barassi, la próxima dejá de comer, cortá la reunión familiar o laboral, te levantás y vas a donde este la persona que te saluda. La abrazás, te sacás una foto, hacés una historia y le das plata. Dale, media pila, te debés a tus seguidores”, expusieron algunos de los usuarios de la red social.