River y Boca: a levantarse rápido

Dicen que cachetazo a tiempo sirve de mucho, así que ambos tendrán hoy oportunidad de levantarse rápido. River visitará a partir de las 19 a Colón, otro que cosechó puros empates (vs Atlético y vs Unión). Al margen de la necesidad de ambos, el partido ya viene tomando temperatura fuera de la cancha por el conflicto que rodea a Lucas Beltrán: el delantero de River, actualmente a préstamo en el “Sabalero”, es pretendido por Gallardo para cubrir la partida de Julián Álvarez, por lo que se ejecutará la cláusula estipulada en su contrato. Sin embargo, en Santa Fe consideran que River no se manejó con transparencia y que presionó a Beltrán, por lo que ya avisaron que no lo liberarán hasta el 30 de junio. Además, si lo inscriben en la Copa, solo podrá jugar para River en el torneo local.