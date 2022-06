Fallecimiento: Julia Alessi de Nicolini

En un baile conoció a quien se convertiría en su esposo. ¿Un flechazo inatajable? “Algo así. La vi conversando con la que en ese momento era su pareja, y me interesó. ‘A esta chica la saco en la próxima pieza’, me dije. La saqué y me pasé toda la noche conversando con ella. Fue amor a primera, segunda, tercera y cuarta… (se ríe). Nos casamos en el 57: 10 años de novios y 65 de casados. Nuestra relación fue fantástica, era una mujer muy inteligente y la pasamos bien juntos”, cuenta el destacado y querido arquitecto Alberto Nicolini, que en septiembre soplará 91 velitas.