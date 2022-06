Actividades deportivas: buenos consejos para disfrutar

1- Comprar una bici acorde al presupuesto personal, que sea el talle a la medida de la altura.

2- Son fundamentales los elementos de seguridad: casco, guantes, lentes para no tener problemas visuales. La calza con protección sirve mucho por la fricción.

3- Inflador, kit de parche, una cámara de repuesto y luces reflectoras. Una breve charla para aprender cómo parchar una cámara.

4- La bicicleta debe estar chequeada por un profesional.

5- Si salís a realizar un entrenamiento o competencia larga llevar una mochila con chaleco, rompeviento, barra de cereal, frutas, agua, un botiquín, protector solar, inflador.

6- No salir solos.

7- Siempre llevar celular por cualquier imprevisto.

8- Consultar los posibles recorridos siempre antes con personas que ya los conozcan.

9- Tener en cuenta el horario y los kilómetros para calcular todo con posibles complicaciones. Lo importante es tener luz natural y no estar muy expuesto al sol en los días de intenso calor.

10- En las sendas, durante los entrenamientos, tener precaución porque no tienen una dirección de circulación. Podrías encontrarte de frente con alguien y chocar.