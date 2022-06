Canciones y poesía que suenan en El Valle Encantado

“El disco empieza con una plegaria, con un pedido explícito a la musa. Le pido que aparezca, pero sabiendo que ‘los estados más divinos se pierden cuando los busco’. Le rezo (y casi le exijo) a la Música, contándole lo que me genera su presencia y cuánto la necesito. Varias veces me preguntaron sobre mi proceso de composición, y una de las primeras frases de esa canción es para mí la forma más clara de explicarlo. Es un paseo de Este a Oeste por los pies de una fosa (supongo, mi inconsciente) que me revela cosas que balbuceo entre dientes. Cuento también que a mis penas se las ofrendo, que ejercer la inspiración como oficio es un camino duro pero al que le vengo ofreciendo la vida hace varias vidas porque así lo prefiero”, dijo en la presentación del disco.