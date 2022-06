Qué dijo Thelma Fardin sobre la reactivación de juicio contra Juan Darthés

La actriz habló con Socios del espectáculo y durante la entrevista le preguntaron si esperaba “sanar el corazón” ante la posible condena de Darthés. Sobre esto, respondió: “Creo que hay algo que ya sanó con lo que pasó a nivel social, lo más importante para mí va ser poder pasar la página, no tener que hablar más de él, no tener que pensar más en la causa, sobre todo poder pasar la página me va a significar una sanación”.