Criptomonedas caen un 65%: llevan ocho meses de pérdidas

El mercado criptomonedas enfrenta una corrección de más del 60% desde noviembre, un escenario en el que tanto la industria como sus usuarios reconfiguran sus expectativas, y en el que la época de altos rendimientos parece haber dado paso a la supervivencia de proyectos con valor y no meramente especulativo, después de casi dos años de fuerte crecimiento y adopción. La capitalización del mercado de todas las criptomonedas -incluido Bitcoin y el resto de criptoactivos- alcanzó el fin de semana los U$S 1,06 billones, casi 65% que los U$S 3 billones que habían llegado a valer apenas ocho meses atrás. El golpe más duro se lo llevan las altcoins -las criptos que no son BTC- que caen 70, 80 y hasta 90% en los últimos meses, sobre todo los proyectos vinculados a finanzas descentralizadas.