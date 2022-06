¿El metaverso es un verso o es el futuro?

Hasta acá todo suena lindo y fantasioso, pero volvamos a la pregunta del millón: ¿verso o realidad? “Bueno, lo primero que hay que decir es que este es otro tipo de interacción, que no va a reemplazar la realidad, porque son dos cosas diferentes. Nos va a dar herramientas para poder comunicarnos de maneras que hoy no entendemos -indica-; pero sí, es una realidad y no muy lejana: es un mundo virtual compartido, inmersivo, un nuevo espacio en el que las empresas pueden ampliar su presencia, oferta y creatividad”.