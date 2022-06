Miradas de peronistas: desde el sentimiento y la reflexión

“Pocas veces un discurso público ha sido tan conmovedor como el de Juan Domingo Perón del 12 de Junio de 1974. Tironeado por las fuerzas que se presentaban como contradictorias en ese enorme movimiento de masas que era el peronismo de 1974 -las fuerzas de la juventud peronista y las de la ortodoxia sindical- Perón se encontró con la coyuntura de que tendría que buscar apoyo también en el pueblo que no estaba ‘encuadrado’. Las fuerzas de la oligarquía esperaban el fracaso y Perón lo sabía. El Perón de su tercer mandato había modificado también su perspectiva política: de la frase para un peronista no hay anda mejor que otro peronista; había pasado a la frase ‘para un argentino no haya nada mejor que otro argentino’, consciente de las enormes dificultades que tendría la reconstrucción y liberación de la patria, la tarea no podía ser obra de un solo partido. Jaqueado por amenazas externas del poder económico que resistían el Pacto Social con el sector sindical, y también por amenazas internas del mismo peronismo que vislumbraba su ocaso, la violencia había alcanzado a tales extremos que el propio líder no podía controlar. ‘Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas. Pero también sabemos que tenemos de nuestro lado al pueblo, y cuando este se decide a la lucha suele ser invencible’. Emocionalmente se vislumbra a Perón cercado por una realidad que él mismo construyó. Históricamente el valor de este discurso es innegable, no solo por ser el último, sino por su contenido. Enseña que el enemigo existe y qué hay que vencer para gobernar en beneficio del pueblo. ‘Llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino’, decía Perón en su discurso. Hoy, muchos de los peronistas que nos gobiernan no pueden sostener lo mismo. Deja finalmente, un mensaje muy claro: el llamado a la unidad. No solo la unidad del peronismo, sino la de ‘todos aquellos hombres que tengan el corazón templado’, es decir, la unión de todos los argentinos, para enfrentar lo que él llama ‘el engaño’ y la violencia”.