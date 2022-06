El Hotel de los Famosos: ¿quién es Mónica Meroni, la mamá del Locho Loccisiano?

Asimismo, en las últimas horas, Mónica usó sus redes sociales para emitir un comunicado pidiendo frenar con las agresiones en las redes hacia los participantes. “De parte de toda la familia Loccisiano pedimos por favor que no se agreda ni se insulte más ni a los participantes del reality ni a sus familiares. No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista. No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en nuestras redes”, escribió y añadió que “Agradezco de todo corazón el apoyo, pero no queremos que se genere más violencia a raíz de esto. Sepan comprender y gracias”.