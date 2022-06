Trump planeó un golpe de Estado, dice la comisión que lo investiga

El ex presidente Donald Trump acudió a su red social, Truth, para echar dardos contra su hija Ivanka, que participó por video en la audiencia. La mujer, que tenía un puesto en la administración de su padre, dijo que estaba de acuerdo con que no hubo fraude. “Ivanka Trump no participó en observar o analizar los resultados de las elecciones. Hacía tiempo que se había ido y, en mi opinión, solo trataba de ser respetuosa con Bill Barr y su puesto como fiscal general (¡él apestaba!)”, publicó Trump.