Eduardo de la Puente, dolido con Pergolini: “Le limpié el vómito”

En algún punto, el periodista aceptó la situación y puso en igualdad a Sergio Szpolski, empresario que compró la Rock and Pop en 2013 y Pergolini: "A mí me llevó puesto. Porque no podía hacer otra cosa. Por eso digo que (Mario) no es un hijo de puta. Porque no puede ser un hijo de puta. No le da el alma para ser un hijo de puta. Él parece malo, él parece un monstruo. No lo es. Es un puto osito de peluche y no puede permitirse que eso asome porque se le cae el imperio. Entonces está todo re bien con el chabón, pero si me decís Szpolski o Pergolini, para mí es lo mismo".