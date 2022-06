Beneficiaron a Etchecolatz con prisión domiciliaria pero continuará en la cárcel

En una audiencia conformada ayer, los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma firmaron la prisión domiciliaria para Etchecolatz basándose en los problemas de salud del ex policía, tras un informe del Cuerpo Médico Forense (CMF). Tiene “antecedentes de HTA, ACV isquémico, Ex TBQ, deterioro cognitivo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa, HPB, diverticulosiscolónica”. Requiere de un cuidador de adultos mayores las 24 horas, para poder realizar cualquier actividad de la vida diaria y ello no puede ser garantizado por ninguna unidad dentro del Servicio Penitenciario Federal.