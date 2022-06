¿Por qué la neblina retrasó tantos vuelos”

El lunes y el martes el fenómeno provocó que se modificaran los horarios de los vuelos. “La demora por neblina no se reduce a una cuestión aeroportuaria. Ezeiza posee el conjunto de sistemas ILS Categoría 3, que establece los mínimos meteorológicos bajo los que podría operar un avión en ese aeropuerto. Es un sistema de aterrizaje por instrumentos que le permitiría operar prácticamente sin visibilidad o con visibilidad mínima. El tema es que la visibilidad fue realmente muy baja estos días”, dijo a LA GACETA Pablo Díaz, director Editorial de Aviacionline.com, un sitio argentino especializado en el mundo de la aeronavegación. En aeroparque, explicó, está instalado el ILS Categoría 3 pero se implementa la 2. “Esto se hizo para ser alternativa a Ezeiza. Aeroparque tiene Categoría 2 porque, más allá del equipamiento del aeropuerto, tiene que haber aviones con la tecnología y la tripulación entrenada para operar en cada categoría. El tema es cuántas veces vas a tener un clima como este durante el año que justifique la inversión. Si no me equivoco se establece como promedio unos 10 o 12 días de niebla al año por lo que hay que evaluar invertir millones de dólares en un equipo que se utilizará poco”, sostuvo el especialista.