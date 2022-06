Esteban Lazarte construye su “Pequeña paz” con música

- Creo que la música es una gran generadora de paz. No comprendo cómo en estos tiempos todavía existan las guerras o haya personas pasando hambre. Algo que me genera paz o esperanza es pensar que el humano sea más humano, que podamos sentir empatía por el otro. Estar bien con uno mismo y no hacer mal a otro genera un equilibrio en uno. En estos tiempos de pandemia que pasamos, donde no estaba ese equilibrio, me refugié mucho en la música y en la creación.