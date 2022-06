Insólito: una beba cruzaba la calle gateando y la salvó un vecino

En diálogo con Sandra Borghi y Luis Otero, el hombre identificado como Bonifacio relató que él había estacionado su camioneta a unos metros cerca de donde encontró a la pequeña. Recalcó que fue de casualidad porque no encontraba lugar disponible para dejar su vehículo. "Cuando bajé vi al bebé y no podía con mi estupor”, detalló el hombre, que señaló: “Estuve 10 minutos sin entender nada. Era como estar en una película”.

Acerca de lo que sucedió específicamente, Bonifacio describió: “La mamá tiene un local. Estaba la puerta abierta y se le escapó la nena. No se dio cuenta. Lo loco de todo esto es que nadie la vio gatear en la vereda, porque llegó sin problema a donde circulan los autos”, agregó.