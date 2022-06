Un testimonio sobre Mercedes Sosa más allá de los escenarios

- Siento que soy un privilegiado, uno de los pocos que pudo disfrutarla y conocer al ser humano y a la gran artista al mismo tiempo. Yo no lo busqué, se dio… o más bien la tía Mercedes me abrió su mundo cuando me invitaba no sólo a cantar, sino a viajar con ella recorriendo largos caminos o trayectos. Y esto, a su vez, nos permitió compartir mucho tiempo juntos. No siempre que viajaba con ella cantaba; nunca le pregunté por qué me pedía a mí que la acompañara… Eso me quedó en el tintero. Pero sí puedo decirte que el haberla conocido así, haber visto cómo era en la vida cotidiana y en la profesional (desde adentro), me dio la certeza de que verdaderamente se puede ser artista y auténtico. Existe el mito de que los artistas no son lo que muestran en un escenario. Seguramente algunos habrá o muchos que se comportan así. Pero ella, sin dudas, era auténtica. Y en eso intento ser como ella…